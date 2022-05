El magíster en Biotecnología y nutricionista animal, Juan Esteban Gómez Martínez, explica que el mejoramiento genético a través de la selección ha sido una de las técnicas más usadas desde tiempos ancestrales tanto en animales como en vegetales y frutas. “Es la selección de ciertas características asociadas a la genética que se reproduce para que permanezca en la población”. En palabras más simples, es elegir al individuo que tenga la característica deseada y reproducirlo con otro, evitando que procreen los que no la tengan o tengan otra no deseada. “Al aumentar esa característica, estamos aumentando la frecuencia de esos genes asociados en la población”. Y es una técnica muy eficaz. Ya lo vimos en el tema de los pollos más grandes, pero pasó también con un bovino llamado el azul belga, una raza vacuna proveniente de Bélgica que mediante mejoramiento de selección, sin ninguna modificación genética humana, “solo reproducción, ha generado doble musculatura, tiene más masa muscular más rápido”. Y esto se puede hacer también con vegetales y plantas, es más fácil, y con otros animales no mamíferos, como peces.

El uso de hormonas es una práctica muy controvertida, pero no necesariamente es negativa y puede ser muy productiva. Explica Gómez Martínez que en la piscicultura, por ejemplo, se prefieren las hembras de las truchas y en el caso de las tilapias rojas, se desean machos porque las hembras tienen los huevos en la boca y, al tenerlos ahí, dejan de comer y de crecer, y se pierde la uniformidad del lote, que afecta la eficiencia. “Es mediante hormonas incluidas en el alimento, que se logra que en la etapa de alevinaje cambien morfológicamente a machos o hembras”, añade el experto. No son peligrosas para los peces, los animales, ni para los humanos pues las cantidades no son suficientes para causar algún daño. De hecho, “para generar cambios o efectos en un humano se tendría que comer dos vacas completas”. A las aves o a los mamíferos no se les da hormonas normalmente, porque no se retribuye económicamente. Una hormona para 100.000 pollos, un lote normal, resultaría muy costoso y no sería eficaz en el tiempo. Estos últimos han cambiado mediante selección natural (inducida o no), logrando una mayor cantidad de modificaciones fenotípicas y genéticas.