En el libro No me acuerdo de nada, de la periodista neoyorquina Nora Ephron, hay un capítulo dedicado a la tortilla de clara de huevo y y al colesterol. La escritora menciona un artículo de dieta donde aprendió que el peligro de las grasas se ha sobrevalorado y que el colesterol de los alimentos no tiene nada que ver con el colesterol de las personas. Dice no entiende a los que comen tortillas de clara de huevo porque son insípidas y no sirve de nada comérselas así, solo están mal informados. “No tienen que quitar la yema cuando hagan tortillas. Háganlas con yemas de más. Una buena tortilla se hace con dos huevos enteros y una yema extra”.

En el mundo del colesterol abunda la desinformación. Las personas con colesterol alto dejan de comerse el huevo con la yema porque es rico en grasa, pero no debería ser así. Es un mito. La nutricionista dietista Sandra Ivonne Pérez, de la Universidad CES, explica que el huevo es de los alimentos más “satanizados” cuando se habla de colesterol, porque aporta aproximadamente 200 mg de esta grasa, que es la recomendación diaria de consumo. “La evidencia científica ha mostrado varias razones por las que no es un alimento que afecte el colesterol. Lo primero es que el colesterol dietario no se absorbe en un 100 %. Lo segundo es que el huevo tiene sustancias propias como la lecitina que ayuda a mantener el equilibrio del colesterol y lo tercero es que es uno de los alimentos más proteícos, económicos, accesibles, placenteros y nutritivos”.