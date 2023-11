La arquitecta paisa que le diseña a famosos como Karol G, James Rodríguez y Bad Bunny

De los trabajos más recientes fue con Bad Bunny, quien pronto inaugurará un restaurante en Puerto Rico. La antioqueña le ayudó a desarrollar el mobiliario de este lugar y además hizo parte del equipo que remodeló las oficinas de Rimas Entertainment​ en la ciudad de San Juan, el sello discográfico al que pertenece el “Conejo malo”.

“Siempre he trabajado con el voz a voz, la gente me ha reconocido porque uno me lleva al otro y así. Cuando uno trabaja con estos famosos ni siquiera piden algo lujoso, todos esos requerimientos se dan por hecho con un valor del detalle muy alto”, agregó.

Y en la lista hay más nombres. Las oficinas de Nicky Jam también tuvieron su toque, se las remodeló, les dio un nuevo aire. “Ser solo arquitecta me parece limitarme, porque yo soy una creativa que junta moda, arte, objetos y mobiliarios, mi primera colección de muebles fue con varios creativos influyentes de la ciudad, quería demostrar que el diseño no tiene límites”, explicó.