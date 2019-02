¿Un máster de empanadas? La propuesta en redes para Tulio

Desde que se conoció el caso de la sanción impuesta a un ciudadano en Bogotá por comprar una empanada en un puesto ambulante los memes no han parado de surgir en redes sociales, tampoco las críticas de la gente llamando “absurdo” el artículo 140 del Código de Policía, en el que se señala que las personas que promuevan el uso o la invasión del espacio público deberán pagar una multa tipo 4, por un valor de $883.000.

Ya hay una marcha propuesta en Facebook, “por la legalización de las empanadas”, aunque comer empanada en la calle no es realmente la infracción, sino, como dice el Código de Policía “Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”; por ese motivo, el tema, para muchos, va más allá de comerse este delicioso bocado en la calle.

Algunos ciudadanos han acudido al reconocido influenciador gastronómico Tulio Zuloaga para pedirle que se haga un master, su exitoso evento, pero esta vez de empanadas.

Ante eso, Zuloaga le contó a EL COLOMBIANO: “desde hace un par de días estoy revisando con mi equipo de qué manera podemos ayudar a solucionar esto. Porque más allá de la empanada, el tema complejo es para mis Callejeros con Pedigree y para todos los colombianos que se rebuscan la vida de esta manera”.

Callejeros con pedigree es la forma con la que Zuloaga se ha referido a los emprendimientos gastronómicos callejeros, en “pequeños chucitos, bicicletas, motos y carretas”, que le dan un valor agregado a sus preparaciones, por ejemplo, produciendo alguno de los ingredientes.

Además de denominarlos de esa manera, los ha reunido en un evento que lleva el mismo nombre y que tiene el propósito de las personas en Medellín conozcan estas propuestas gastronómicas.

“Me preocupa mucho que se cierren las puertas a los emprendedores, entre ellos los que eligieron las ollas en vez de las armas... Conozco sus historias, sus dificultades, sus sueños. Lo que el código dice es inviable en un país donde el trabajo escasea y la delincuencia abunda. No podemos llevar a la gente al borde de la desesperación con medidas que no fueron bien pensadas. No es justo, no es correcto”, indica el influenciador.

Sobre el máster de empanadas que le proponen su seguidores, Tulio manifestó que indagará “qué tan complejo resultarían unas modificaciones. Necesitamos que el código cambie; porque sino, ningún evento serviría de nada. Se volvería fiesta y después volveríamos al dolor”.