Compañeros de Hollywood reaccionaron rápidamente en redes a la noticia: “ Oh no!!! Matthew Perry!! Tu dulce y atormentada alma!! ”, escribió Mira Sorvino, que coprotagonizó junto a Perry la producción Vidas paralelas .

Durante dicha emisión, Perry generó preocupación por sus dificultades para hablar y sorprendió a sus compañeros al admitir haber sufrido “cada noche” episodios de ansiedad severa durante las grabaciones.

Además de Friends, Perry apareció en filmes como Fools rush in y The whole nine yards.

Fue nominado para cinco premios Emmy, dos por apariciones como invitado en The West Wing, aunque nunca fue galardonado con ningún premio televisivo de prestigio. Los agentes del actor, que nunca contrajo matrimonio, no respondieron de inmediato a las solicitudes de la AFP.

Las redes sociales reaccionaron

La muerte del actor causó conmoción en el mundo entero y tanto figuras del espectáculo como fans de su filmografía se manifestaron al respecto.