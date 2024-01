Muchos dicen que los gatos que padecen sida felino no pueden estar en contacto con los que no, que de acariciarlos hay que salir corriendo a lavarse las manos, que también padecen leucemia, que viven pocos años, o que la enfermedad no tiene cura, pero ¿es cierto todo eso?.

Más o menos. Para empezar, cabe aclarar que el virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) es un virus ARN que se parece un poco al virus que causa el VIH en los seres humanos, de ahí que la gente del común lo haya rebautizado como “sida felino”, y que alrededor de él bailen un montón de mitos.