En los últimos días se hizo viral en redes sociales el video de una mujer que no quiso besar a su esposo durante su matrimonio porque estaba su papá y le daba pena que la viera.

Le dio risa pero al final de tapó los ojos. En ese momento la joven se acercó a su esposo y le dio un pico de afán. El novio quedó confundido. Movió los brazos como quien no entiende lo que está pasando pero empezó a reírse junto a su esposa.



Le puede interesar: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” no fue idea de Shakira y otros detalles que reveló el coautor del éxito musical

Todo sucedió frente a la mirada del juez que los había casado, quien se reía, se tapa la cara, y después del breve pico que se dieron los recién casados, dijo “dale un beso de esposo”, a lo que el joven respondió “muchas gracias”.