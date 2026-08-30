Abatieron a alias Felipe, señalado cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco” en el Valle del Cauca

La ofensiva contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco dejó, según informó este domingo 30 de agosto el presidente Abelardo de la Espriella, un resultado operativo en el Valle del Cauca. Durante la madrugada, tropas del Ejército abatieron a alias Felipe o Arcadio, señalado como cabecilla de la compañía Rodrigo Arias, de la columna Ricardo Velásquez, perteneciente a la estructura Jaime Martínez. De acuerdo con la información entregada por el mandatario, el hombre estaba vinculado a varias acciones violentas en el municipio de Dagua y en el corregimiento de El Queremal. Entre ellas aparecen ataques contra estaciones de Policía mediante explosivos lanzados desde drones, una modalidad que ha sido utilizada por grupos armados para atacar instalaciones de la fuerza pública y generar afectaciones en zonas pobladas. Entérese: Disidencias atacan El Tambo, Cauca, con 20 explosivos lanzados desde drones, ¿cómo planea el Gobierno repeler los ataques? A alias Felipe también se le atribuye participación en un ataque ocurrido en enero contra una unidad militar en El Danubio, en el que siete soldados profesionales resultaron afectados.

La investigación de las autoridades también relaciona al señalado cabecilla con la instalación de cilindros cargados con explosivos en la vía Cali-Buenaventura, uno de los corredores estratégicos del suroccidente del país. Además, el Gobierno lo responsabilizó de acciones como la incineración de vehículos, extorsiones y amenazas en Dagua, dentro de las actividades criminales atribuidas a la estructura Jaime Martínez. Durante la operación militar, las tropas incautaron un fusil M4, tres proveedores, 85 cartuchos y una mira telescópica, según el reporte divulgado por el presidente. Le puede interesar: Exclusivo | Fiscalía supo que grupo de escoltas de Miguel Uribe podían ser cómplices 46 días después del atentado De la Espriella presentó la operación como parte de la ofensiva de su Gobierno contra las estructuras de ‘Iván Mordisco’. “A Mordisco y a sus estructuras les estamos cerrando el cerco”, afirmó. El mandatario agregó que quienes utilicen drones cargados con explosivos o ataquen a integrantes de la Fuerza Pública serán perseguidos por las autoridades: “Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica, como este miserable que dimos de baja”, concluyó. Su pronunciamiento estuvo acompañado de un video en el que se observa el cuerpo del hombre dentro de una bolsa plástica blanca, tendido en el suelo junto a las municiones incautadas durante el operativo.

Video publicado por el presidente Abelardo de la Espriella muestra el cuerpo de alias Felipe junto a las municiones incautadas durante la operación militar. Foto: X @ABDELAESPRIELLA

La operación se conoce en un momento de presión militar sobre las estructuras armadas que mantienen presencia en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca y Cauca, donde durante la última semana fueron contabilizados 47 ataques con drones en ocho municipios, según el reporte de las autoridades. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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