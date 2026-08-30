Abatieron a alias Felipe, señalado cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco” en el Valle del Cauca

La ofensiva contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco dejó, según informó este domingo 30 de agosto el presidente Abelardo de la Espriella, un resultado operativo en el Valle del Cauca. Durante la madrugada, tropas del Ejército abatieron a alias Felipe o Arcadio, señalado como cabecilla de la compañía Rodrigo Arias, de la columna Ricardo Velásquez, perteneciente a la estructura Jaime Martínez.
De acuerdo con la información entregada por el mandatario, el hombre estaba vinculado a varias acciones violentas en el municipio de Dagua y en el corregimiento de El Queremal. Entre ellas aparecen ataques contra estaciones de Policía mediante explosivos lanzados desde drones, una modalidad que ha sido utilizada por grupos armados para atacar instalaciones de la fuerza pública y generar afectaciones en zonas pobladas.
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A alias Felipe también se le atribuye participación en un ataque ocurrido en enero contra una unidad militar en El Danubio, en el que siete soldados profesionales resultaron afectados.