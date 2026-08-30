Mas ganó la etapa 9 de la Vuelta a España, sigue octavo y Buitrago lidera la montaña

Colombia se ilusiona en la Vuelta a España-2026 con sus escarabajos, así como el país organizador de la carrera con su pedalista Enric Mas (Movistar), ganador este domingo de la novena etapa, de 187,4 kilómetros, entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y el Alto de Aitana, Costa Blanca.

En ese exigente recorrido, en el que se debieron superar cerca de 5.000 metros de desnivel acumulado, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) estuvo entre los protagonistas y se mantuvo en la lucha por la victoria hasta los kilómetros finales.

Su actuación deja buenas sensaciones de cara a lo que resta de la carrera y confirma que tiene piernas para buscar un triunfo de etapa, el cual ahora no será su único objetivo, pues pasó a comandar la clasificación de la montaña con 29 puntos, seguido por Más (24).

Por su parte, el huilense Harold Tejada (XDS Astana) volvió a responder en la montaña y se consolidó entre los mejores de la clasificación general. El colombiano ocupa la octava casilla, a 4 minutos y 39 segundos de Mas, y mantiene viva la ilusión de seguir avanzando en una carrera que, tras la salida de Tadej Pogacar (UAE), quedó completamente abierta.

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El abandono del esloveno el sábado, tras una fuerte caída en la octava fracción, abrió una rivalidad que hacía tiempo no se veía en una competencia ciclista. El hasta entonces líder sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones.

Rumbo al Alto de Aitana, los principales hombres de la clasificación general se atacaron, pero también debieron defenderse, con fuerzas muy parejas en una batalla por sacar diferencias y aspirar al título. La salida de Pogacar, quien había dominado la primera semana, cambió por completo el panorama de la ronda ibérica.

Finalmente, fue Mas el que se impuso en la cima de Aitana, en un gran mano a mano con el británico Oscar Onley (Netcompany INEOS). El español volvió así a saborear un triunfo de etapa en la Vuelta y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

“Ahora entiendo a Tadej, el maillot te da alas”, dijo Mas después de cruzar la meta, en una jornada que le permitió dejar atrás una larga sequía de victorias, pues no ganaba desde 2022. El corredor del Movistar, de 31 años, ya fue segundo en las Vueltas de 2018, 2021 y 2022 y tercero en 2024.

“El equipo estuvo de diez en todo. Pudimos controlar cada situación. También agradezco a mis directores de equipo, que me marcaron en todo momento cómo se les veía al resto de rivales. Siento que estoy en mi mejor momento de mi carrera, me ilusiono como un niño pequeño, pero hay que ser cautos, todo puede pasar”, agregó el español.

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Con la victoria, Mas reforzó el liderato de la clasificación general. Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), cuatro veces campeón de la Vuelta, es segundo a 1.18, mientras que el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM) ocupa la tercera posición a 1.39. El ecuatoriano Richard Carapaz es quinto, a 3:26.

Sin grandes brechas de tiempo entre los principales aspirantes, el Movistar deberá mantenerse cauteloso de cara a la segunda semana de competencia y a todo el terreno de montaña que todavía queda por afrontar. En ese escenario, ideal para las características de los colombianos, se espera más espectáculo y también nuevas oportunidades para Buitrago, Tejada, Juan Felipe Rodríguez, Iván Sosa y Juan Guillermo Martínez.