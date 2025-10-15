x

Preocupante: Aumento sin precedentes de CO2 en la atmósfera en 2024; la ONU pide acciones urgentes

La ONU alerta que el CO₂ alcanzó niveles récord en 2024. Este aumento agrava el cambio climático y amenaza la economía global. Conoce qué acciones urgentes se exigen.

  • El exceso de CO2 en el ambiente provoca un aumento de la temperatura global, el aumento del nivel del mar y una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, huracanes y tifones. Foto Depositphotos.
Agencia AFP
15 de octubre de 2025
La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera registró el año pasado un aumento sin precedentes, advirtió el miércoles la ONU, que pidió acciones urgentes para reducir las emisiones.

“En 2024 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera experimentó un incremento sin precedentes y marcó un nuevo máximo”, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en un informe.

Se trata del “mayor incremento desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957”, agregó esta agencia de la ONU.

La OMM precisó que los nuevos récords fueron alcanzados por los tres principales gases de efecto invernadero: el CO2, el metano (CH4) y el óxido nitroso (N20).

En su informe anual, la agencia de la ONU señaló como responsables de estos aumentos las emisiones continuas de CO2 provenientes de las actividades humanas y el incremento de los incendios forestales.

También citó la reducción de la absorción de CO2 por los ecosistemas terrestres y los océanos, lo que amenaza con convertirse en un “círculo vicioso climático”.

El año pasado también fue el más caluroso jamás registrado, superando el anterior récord de 2023, recordó la OMM.

“El calor atrapado por el CO2 y otros gases de efecto invernadero amplifica las condiciones climáticas e intensifica los fenómenos meteorológicos extremos”, declaró en un comunicado la secretaria general adjunta de la agencia, Ko Barrett.

“Por lo tanto, es fundamental reducir las emisiones, no solo por nuestro clima, sino también por nuestra seguridad económica y el bienestar de la población”, añadió.

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué es grave el aumento del CO₂ en 2024?
Porque rompe récords históricos y acelera el cambio climático, aumentando la temperatura global y el riesgo de desastres naturales.
¿Cómo afecta el aumento del CO₂ a Colombia?
Intensifica lluvias, sequías y deslizamientos, además de impactar la agricultura y la biodiversidad.
¿Qué puedo hacer para reducir mi huella de carbono?
Usar transporte público, consumir local, reducir plásticos y ahorrar energía ayuda a disminuir las emisiones.
