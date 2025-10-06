Acuerdo de París: el pacto climático que los gobiernos siguen incumpliendo

Hace exactamente una década, los gobiernos de la Tierra firmaron en Francia el Acuerdo de París, una voluntad y una promesa compartida: limitar el calentamiento global después, mientras los termómetros baten récords y las sequías carcomen cosechas, no solo han incumplido su palabra, la han sepultado bajo toneladas adicionales de carbón, petróleo y gas.
Un nuevo informe coordinado por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI), Climate Analytics y el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, pone cifras al desencuentro e identifica que lejos de desacelerar, las veinte economías responsables del 80 % de la producción fósil mundial planean para 2030 extraer un 120 % más de combustibles de lo que sería compatible con el objetivo climático más ambicioso: mantener el aumento de temperatura por debajo del umbral de los 1,5 °C. Si la meta fuera 2 °C —ya de por sí peligrosa—, el desfase sigue siendo escandaloso, es decir, 77 % por encima de lo tolerable.
El estudio, titulado The Production Gap Report 2025, documenta cómo la distancia entre el discurso y la acción no ha hecho sino ampliarse. En 2023, se estimaba un volumen crítico de producción futura. Ahora, apenas dos años después, los mismos gobiernos proyectan incluso mayores niveles de extracción. Así que la producción conjunta de carbón prevista para 2035 es hoy un 7 % más alta, y la de gas para 2050 ha crecido un 5 % respecto a los escenarios previos.
Más allá de las cifras globales, el mapa geopolítico de la negación climática revela su propia crudeza. Diecisiete de los veinte países analizados —entre ellos potencias como Estados Unidos, Rusia, India, China, Brasil, Canadá, México y Colombia— planean aumentar la producción de al menos un combustible fósil para 2030. Y once de ellos proyectan incrementos mayores a los que tenían contemplados hace apenas dos años. Es decir, ni la evidencia científica, ni los eventos climáticos extremos, ni las advertencias reiteradas de la Onu han sido suficientes para frenar el impulso extractivista.