Hay misticismo ancestral alrededor de los cuerpos blancos por completo, esos de cabellos claros, y cejas y pestañas más blancos aún, y de ojos azules, verdes o rojos. Se les ha llegado a considerar mágicos, con poderes curativos, o poseedores y talismanes de la buena suerte, pero también hay varias creencias atroces, dolorosas, que en varios países han perseguido a estas pieles, que las han mutilado, violentado física y sexualmente, o que las han utilizado en medio de rituales religiosos o de pociones y medicina tradicional. Pero no se trata ni de magia ni de brujería ni de un don divino, es simplemente una condición genética que solo unos pocos padecen: el albinismo. Y ojo, los únicos perseguidos, asesinados, torturados no son los humanos. Son muchas las especies animales que atraviesan la misma situación.

El albinismo a grandes rasgos

En palabras muy simples, es un trastorno que afecta la manera en que el cuerpo produce y distribuye el pigmento que da como resultado un déficit parcial o total de melanina, responsable del color de la piel, los ojos, el pelo, las plumas, las escamas... dependiendo del animal.

Puede ser hereditario, pero también recesivo, y se da cuando ambos padres, aunque se vean o no blancos, portan el gen responsable. No es común, por lo menos no en todas las especies, y se conocen como casos atípicos. A veces se manifiesta solo en los ojos, otras veces en los ojos y el cuerpo y, en ocasiones menos comunes, en partes específicas del cuerpo. La felina del Parque de la Conservación de Medellín tiene cutáneo ocular, es decir, albinismo completo.

Una explicación más técnica

Los genes están conformados por estructuras de ácido nucléico (ADN) que se traducen a una proteína que, al final del día, es lo que se puede percibir o cuantificar y que se conoce como fenotipo, explica el magíster en biotecnología y nutricionista animal Juan Esteban Gómez Martínez. El genotipo es la agrupación de esos genes que una madre y un padre le pasan al siguiente individuo y que nunca serán iguales -a menos de que se trate de una clonación-. Lo que ocurre en el interior de cada ser es un juego de genes donde, según las leyes de Mendel, habrá unos dominantes y unos recesivos. Esto indica que, de forma hipotética, si un animal rojo, al que llamaremos AA, se junta con uno azul, que será aa, el resultado de su reproducción no será una cría morada, como uno asumiría de esa mezcla, sino que será del color dominante. Si el dominante es el rojo AA, será rojo. “Esa característica la llamaron dominancia y es la primera ley de uniformidad”.

Si luego esa cría azul se vuelve a mezclar, en esa segunda generación filial tendrá más opciones. Podría dar como resultado un individuo AA, uno aa o, finalmente, uno Aa o aA. Al analizar esto, será tres veces más probable que la cría sea roja (A) y solo una posibilidad de que sea azul (a). “Es una posibilidad muy baja que ese animal sea recesivo, 25 %, que ese individuo, en la segunda generación filial, tenga la condición de ese padre que era azul (aa), y esa es la ley de segregación”, continúa Gómez.

Ese 25 % indica que dos de esos genes recesivos se juntaron en un individuo y generaron esa característica que es poco común y extraña, en este caso, el albinismo. Pero no implica que ambos padres sean albinos, sino que eran portadores de ese albinismo en sus genes y se juntaron, se reprodujeron, tuvieron hijos y lograron ese 25 % de probabilidad.