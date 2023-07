Sin embargo, los expertos rechazaron este tipo de conductas que lo único que hacen es desinformar a las demás personas.

Recuerde que cocinar las carnes destruye microbios. El CDC explica que las bacterias de las carnes crudas se eliminan a una temperatura interna segura y se debe usar un termómetro de alimentos para controlar la temperatura. Las carnes rojas pueden ser a 65° C - 80° C, las aves a 70° C - 85° C y los pescados a 60° C - 70 ° C.