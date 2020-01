¿Qué significa que Harry y Meghan se aparten de la Monarquía?

La noticia cogió hasta por sorpresa a la Casa Real Británica que respondió con un comunicado al anuncio hecho en Twitter por los duques de Sussex, Meghan y Harry de “dar un paso atrás” en sus funciones como miembros de la monarquía británica.

Desde el Palacio de Buckingham manifestaron en la noche del miércoles que “comprendían” el deseo del príncipe Harry y su esposa Meghan, de alejarse de sus compromisos con la institución monárquica, pero advirtieron que esa retirada era un tema “complicado” que iba a necesitar “tiempo”. “Las discusiones con el duque y la duquesa de Sussex se hallan en un estado precoz. Comprendemos su deseo de adoptar un enfoque diferente, pero son cuestiones complicadas que requieren tiempo para ser resueltas”.

En su respectivo comunicado, los duques, que el pasado mayo fueron padres de su primer hijo, Archie, explican que, tras “meses de reflexión y debates internos”, han decidido emprender “una transición” para forjar “un nuevo papel” más moderno dentro de la monarquía.

Para Hernán Olano García, vicerrector de la universidad La Gran Colombia, historiador y experto en temas religiosos y monárquicos, “hacer parte de la línea sucesora para Harry, en quinto o sexto lugar, lo que le hace es vivir ceñido a reglas y protocolos que Meghan no quiere”, y añadió que renunciar es un tema factible, “¿si el tío bisabuelo de Harry renunció a ser rey para casarse con una mujer divorciada, él porque no va a renunciar por una actriz y modelo?”.

Las preguntas que plantearía una renuncia definitiva

Muchas interrogantes deja esta posibilidad, aquí se trata de resolver algunas de ellas.

1. ¿Dónde residirá la pareja?

El matrimonio ha indicado que tiene intención de vivir entre el Reino Unido y América del Norte (posiblemente en Canadá, donde han pasado dos meses y ella residió cuando rodaba la serie Suits), si bien por ahora no se han divulgado detalles concretos.

2. ¿Qué ocurrirá con la vivienda que les regaló la reina Isabel II -Frogmore Cottage- en los terrenos del castillo de Windsor (a las afueras de Londres), donde residen desde hace nueve meses?

Según parece, cuando se encuentren en el Reino Unido, en principio esa seguirá siendo su residencia “base”. La vivienda fue renovada a un costo de 2,8 millones de euros (10 mi millones de pesos aproximadamente) que salió de fondos de los contribuyentes. De momento, se desconoce si adquirirán otra propiedad en América.

3. ¿Cómo planean independizarse financieramente?

En su nueva web oficial, Sussexroyal.com, se indica que la pareja dejará de percibir financiación procedente del llamado Sovereign Grant, que se nutre del dinero del contribuyente. Parte del costo de otras tareas oficiales que desempeña actualmente la pareja es financiada por el príncipe Carlos, padre de Guillermo y heredero a la Corona británica, mientras que otros gastos privados del matrimonio se sufragan con fondos del Ducado de Cornualles, del príncipe de Gales.

No obstante, el tema de la financiación genera interrogantes ya que, por ejemplo, los gastos de los viajes oficiales que realizan Harry y Meghan son cubiertos actualmente por el citado Sovereign Grant. En la web de la pareja se señala que esta lleva a cabo “con orgullo” visitas al extranjero en apoyo de la Reina, lo que hace pensar que seguirán desempeñando esas funciones representativas y financiándolas de esa misma fuente.

4. ¿Desempeñarán puestos de trabajo remunerados en el futuro?

Según Sussexroyal.com, la pareja “valora la capacidad de ganar un ingreso profesional”, algo que prohibe la estructura actual monárquica.

Aunque Harry trabajó en el pasado para el Ejército y Meghan era actriz, parece difícil que puedan combinar un empleo con su estatus real, dado que podría generar un conflicto de intereses.

La pareja ha adelantado que prevé lanzar su propia organización benéfica, SussexRoyal, que agrupará todos sus intereses.

5. ¿Seguirán los contribuyentes británicos costeando las medidas de seguridad que precisan los Sussex?

Por el momento, todo seguirá como hasta ahora. En la mencionada web aluden al engranaje de seguridad armada proporcionado por la Policía Metropolitana de Londres, que ordena a su vez el Ministerio británico de Interior. En esa página oficial se estipula que “el duque y la duquesa de Sussex están clasificados como personas protegidas a nivel internacional, lo que implica este nivel de seguridad”.

Ese tema plantea, no obstante, un problema, pues los miembros de la realeza “considerados no senior” -categoría a la que han elegido acogerse ahora los duques- no tendrían en principio derecho a gozar de esas medidas de seguridad asignadas a la realeza a tiempo completo.

En su conjunto, el coste de la seguridad que rodea a los miembros de la Casa Real británica se cifra en 117 millones de euros anuales (423 mil millones de pesos aproximadamente).

6. ¿Qué ocurrirá con esta cuestión si la pareja reside en Canadá?

Sin duda, la situación plantearía el interrogante de si los canadienses han de contribuir a los costos para su seguridad o financiarles una residencia oficial.

7.¿Perderán Harry y Meghan sus actuales títulos de “Sus Altezas Reales”?

En los comunicados divulgados hasta ahora no se hace mención a esa posibilidad, ni tampoco a que Harry vaya a ser retirado de la línea sucesoria al trono británico.

8. En la práctica, ¿puede funcionar la combinación de trabajo a título privado con el desempeño de funciones reales?

La situación plantea cierta controversia, como ocurrió en 2002 con los Condes de Wessex, que tuvieron que renunciar a sus negocios privados para centrarse a tiempo completo en sus tareas reales, tras ser acusados de aprovecharse financieramente de su estatus real.

