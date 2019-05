¿Ya sabe cómo son los centennials colombianos?

Una generación que está surgiendo y que empieza a tener un rol como consumidor muy importante, fueron las motivaciones para que la Agencia Sancho BBDO y la Universidad Tadeo Lozano decidieran realizar un estudio sobre los Centennials en el país, y presentaron sus resultados en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Todo está recopilado en el libro ‘12 18’, una de las primeras investigaciones sobre los centennials locales, pues en internet se encuentran todo tipo de estudios internacionales, pero poco concentrados en esta generación colombiana.

“A la hora de estudiar generaciones es indispensable tener información local y contextualizada”, afirmó María Huerta, analista de investigación de la Agencia Sancho y una de las líderes de esta investigación sobre la que han denominado como la generación sin etiquetas.

Es una generación que nació a partir de 1997, por lo que son los futuros consumidores en el país, y el estudio arrojó que es una serie de personas muy crítica, que se interesan por el medio ambiente, nativos digitales que buscan tomar el control de la hiperinformación, curiosos, creen en las causas sociales, competitivos, cautos, maduros, autodidactas, libres y, sobre todo, la primera generación de nativos digitales al 100 %, que estarán en el futuro cercano del panorama laboral.

“Encontramos que están muy interesados en temas como el Proceso de Paz, así como las distintas tecnologías que están llegando al país, han hecho que sean jóvenes más globales que entendieron cómo desde su país pueden generar tendencias internacionales. La generación anterior tomaba las tendencias internacionales y las adaptabas a su entorno, ahora, hay tendencias que nacen aquí y tienen impacto global, como es el caso de J Balvin o los youtubers colombianos”, continuó María Huertas.

Así son los Centennials, la generación de jóvenes entre 12 y 18 años que le sigue a los Millennials.

Esta es una investigación que se desarrolló durante dos largos años, en ciudades como: Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, el libro es el resultado y hace parte del proyecto “entendiendo el mundo sociocultural de los Centennials”, el objeto de la obra literaria es acercar a la academia con el mundo publicitario, al interior del contexto colombiano y según sus capacidades económicas.

“Otra de los puntos interesantes que encontramos es que se ven más como país que como parte de una región. Siguen viéndose como paisas o costeños, pero primero se ven como colombianos. Es un gran cambio, porque no quieren, ante el mundo, esconder que son colombianos, a partir de ello, quieren construir”.

Según la universalidad del libro, son una generación con nuevas perspectivas sobre el consumo, en donde el conocimiento sobre responsabilidad y sostenibilidad son más profundas. Estos nuevos jóvenes, son cada vez más críticos frente a la apreciación del sistema económico, el dinero y sus usos. Son conscientes de que gracias a las transacciones comerciales, pueden cumplir sus propósitos como: viajes, consolas de video juegos, ropa, comida, pero no dejan de lado el pensamiento constructivo y hasta político.

Este libro es sencillo de leer, y además sirve de material de consulta para la academia y el mercadeo, describe a los Centennials colombianos, tomado de diferentes ópticas, desde los cinco acontecimientos que los han marcado, su relación con el dinero y el ahorro, su rol en las redes sociales, y sus 10 mandamientos en vínculo con las marcas.

“Los Centennials una generación en proceso de formación y crecimiento. Les faltan aún vivencias adquiridas y construcción personal, pero, ¿por qué hablar de una generación que no se ha consolidado del todo? Porque, a pesar de su corta edad es considerada como un grupo demográfico importante, a la hora de entender su toma de decisiones en el momento de consumir alguna marca o producto. En otras palabras, son jóvenes disruptivos y desde esta posición se han construido y configurado como individuos. Se ha encargado de reconfigurar la relación que tienen con el sistema económico, pues han encontrado diversas maneras de relacionarse con el mismo, y el dinero no es un artefacto central en sus vidas, es decir, se ha vuelto un medio más no un fin”, finalizó Catalina Rodríguez Directora de Inteligencia y Consumidor de Sancho BBDO y participante en la creación del libro.