¿Su vida y sus sentimientos cambiaron de algún modo luego de haber escrito el libro? ¿Por qué?

“Sí. Haber escrito el libro sobre esta situación fue un método de sanación para mi interior. Por un lado, una terapia en la que pude expresar como me he sentido desde que me diagnosticaron, como ha cambiado mi vida y que nunca pensé que podía sufrir de esta enfermedad. Me sirvió como proceso de aceptación de la enfermedad y me liberó de los tabúes y pensamientos negativos. Por otro lado, me permitió hablar de esta situación venciendo los miedos, la timidez y la preocupación del qué dirán las otras personas. Por último, descubrí que tenía la habilidad y el gusto de escribir, fortalecí la concentración, la imaginación y la creatividad, razón por la cual ya estoy escribiendo mi segundo libro”.

Cuenta en el libro que vive momentos de intenso dolor, ¿cómo ha sido asumir esto? ¿Ha cambiado su relación con el dolor, sirve o no para algo?

“Lo primero ha sido aceptar la enfermedad que desarrolló mi cuerpo, he tratado de ser consciente de que en cualquier momento se puede originar un dolor, pero que también de que podré tratarlo a tiempo y con fortaleza. Las reflexiones frente a esas situaciones me han servido para trabajar en la aceptación de la enfermedad, y segundo, para dotarme de valentía, teniendo en cuenta que en cualquier momento se puede desarrollar cualquier otra enfermedad”.