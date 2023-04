“Empecé trabajando en un bar cerca a Melbourne, en un sector llamado Victoria, tenía 17 años. No podía ser bartender, así que trabajé en la cocina donde aprendí a hacer pizza, a cocinar. Un viernes en el bar necesitaban ayuda y lo hice, ya a los 18 años me permitieron ser bartender y empecé a hacer bebidas sencillas”.

¿Qué lo cautivó del bartender para dedicarse a esto?

“Me enamoré de la hospitalidad, esa capacidad que uno tiene como bartender de hacerle bien la noche a alguien con una bebida. Los mejores bartenders del mundo no son los que ganan concursos, sino los que son humildes, amables y tienen personalidad”.

¿Estudió algo para ser bartender?

“No, nunca. Todo ha sido empírico. Mi objetivo siempre ha sido desafiarme en mi próxima ronda y eso es lo que me ha permitido trabajar en algunas de las mejores barras de cócteles en Londres, Nueva York, Francia, porque todo el tiempo me estoy desafiando. Trabajar para la gente es lo que me apasiona, me inspira, así que después de 20 años he podido tener mi propio bar, participar en competencias internacionales y ser embajador global de grandes marcas como Johnny Walker que era mi sueño, ha sido maravilloso trabajar al lado de los master blender (mezcladores de whisky)”.

¿En qué se inspira para preparar sus cócteles?

“En que un cóctel cuenta una historia, como ocurre con un diseñador de moda, no es solo hacer una bebida y la técnica. Hay un concepto, porque no es solo la receta, eso se lee y listo, hay que prestarle atención a la historia y cómo traducirla”.

¿Cuál es su bebida favorita?

“El Black Label (whisky) con soda, para mi es perfecto, de martes a domingo, cualquier día. La simpleza de este trago me llama mucho la atención. También me gusta con Ginger Kombucha que es una bebida sin alcohol fermentada de jengibre, similar a una cerveza”.

¿Qué cree que le permitió ganar el World Class Global 2012?

“Porque me veo muy bien. (Risas). No sé, creo que fue algo de suerte también. Para ser honesto, ese año habían muchos barman talentosos que cualquiera habría sido un ganador fantástico. Sin embargo, creo que poderme conectar con los jueces fue muy importante, mostrarles la esencia de mi hospitalidad, la misma que le transmito a los clientes”.

Su bar Bulletin Place es uno de los 50 mejores del mundo, según 50 Best Bars Global, ¿qué lo hace diferente a los demás?

“Por ahora lo tenemos cerrado por la pandemia, pero utilizábamos muchos productos fermentados de Australia, los de cada temporada. Por día había un nuevo menú inspirado en el mercado local, los productos picantes e ingredientes nativos australianos. La gente se encontraba con un menú lleno de mucha creatividad, porque eran seis personas que trabajaban conmigo y cada una debía hacer un menú de cócteles por semana, los otros días estaban en la barra o ateniendo”.