Aunque el anuncio de la colaboración musical entre ambos artistas enloqueció de emoción a sus fanáticos y algunas celebridades como Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, Wanda Nara, y futbolistas como el ‘Kun’ Agüero, Paulo Dybala, el entorno del exfutbolista de Barcelona no estuvo muy cómodo con su anuncio.

Parte de la letra de esta canción se filtró horas antes del estreno, reflejando el porqué Piqué y sus allegados no estarían muy contentos: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pi-que. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice.