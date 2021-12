La invitación es a atreverse, a no ceñirse a los ingredientes sino a innovar y agregar los suyos propios. La cocina, en Navidad o en cualquier momento del año, se trata de prueba y error y de encontrar lo que a usted se le acomode.

Ahora, si el día que le toca la novena usted llegó cansado del trabajo, no tiene muchos ingredientes en la cocina o está aburrido (aunque parezca increíble) de la natilla y el buñuelo y quiere innovar, hay opciones sencillas, pasabocas pequeños y fáciles de preparar, con los que puede atender a sus invitados.

En Colombia, la Navidad, en cuestión de clima, llega inadvertida y el mismo calor de mitad de año se siente para estas fechas, por lo que no suele ser necesario incluir alimentos específicos y tampoco es difícil conseguir ciertos ingredientes, frutas o verduras en esta época, aunque sí hay tradiciones.

Ingredientes:

- Tortilla de harina.

- Queso crema (puede ser saborizado).

- Hierbas y especias al gusto como albahaca, tomillo, estragón o romero.

- Hojas verdes como albahaca, espinaca, lechuga o rúgula.

- Jamón.

- Frutos secos como pasas, arándanos, marañones, maní, almendras o pistachos.

- Queso fresco como cuajada, campesino o costeño.

- Aceite de oliva

Preparación:

Esparza el queso crema sobre la tortilla dejando un espacio libre en los bordes para evitar derrames y agregue los demás ingredientes: las hojas verdes, el jamón y los frutos secos que eligió. Enrolle la tortilla lo más apretado posible y, con queso crema, péguela para que no se abra. Corte el rollo en pequeños pedazos pero evite ejercer presión sobre el cuchillo para no aplastarlo. Sírvalo con una mezcla marinada y refrigerada desde el día antes de queso fresco con aceite de oliva y las especias que prefiera y, para un toque más navideño (verde y rojo), agregue tomates cherry. Puede hacer el mismo marinado con aceitunas, pero estas no es necesario refrigerarlas.

Mini aborrajados