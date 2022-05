Castrillón tiene más perros con alguna discapacidad entre sus mascotas porque, por convicción, lucha contra la eutanasia a animales que estén en esta situación, “y es algo que pasa aquí y en cualquier parte del mundo”. Pero añade que no se puede romantizar la idea de que adoptar a una mascota discapacitada es lo mismo que con una sana, “adoptar así requiere de un alto nivel de responsabilidad”.

Florecita Rockera hace parte de su manada entre la que también está Rayito de Luz, un perro que no puede caminar porque fue enterrado vivo y, al ser rescatado, fue hallado con un daño neurológico.

Lo mismo piensa Julio Aguirre, veterinario forense y decano de la Facultad de Veterinaria de la Corporación Universitaria Remington, quien tiene a Paco, un bulldog francés que fue “desechado como basura de un criadero por no cumplir con los estándares que querían y por tener anormalidad en las patas y la pelvis”. Paco tiene más de tres años con él y está siempre con cuidado, observación y terapia preventiva.

En esto también es claro el decano, “si el animal tiene una cojera, alguna enfermedad crónica, si le falta una extremidad, si tiene alguna alteración comportamental, lo mejor es que haya acompañamiento de los profesionales en medicina veterinaria para darle una mejor calidad de vida con base en esta alteración. Lo mínimo que debemos tener es una muestra de respeto y atención a esa condición física”. Por ejemplo, un perro (o gato) ciego quizá no sea tan ágil como uno que ve bien, pero tiene desarrollados otros sentidos que lo ayudarán a ubicarse.

Por eso no tenga miedo si el perro o gato es ciego, si le falta alguna pata, si no se mueve como un animal sano: Rayito de Luz no se desplaza por la casa tan fácil como lo hace Florecita Rockera, pero ambos están bien. Así como Paco, que es un perro saludable y muy activo.

Que la condición física o estética de una mascota no sea motivo para que no tenga una oportunidad de vivir bien y ser feliz en familia.