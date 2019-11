Se aprende incluso desde antes de nacer

Juliana Ocampo

Psicóloga de la Universidad Católica de Pereira y maestra de la u. San Buenaventura

ANÁLISIS

Sobre la importancia de los vínculos

Me ha interesado el tema del apego porque este explica, de alguna manera, la capacidad que tenemos los mamíferos de generar vínculos con otros de nuestra especie. Ahora sabemos que hay múltiples variables asociadas y en detrimento del vínculo del apego, una de ellas es el estrés. Se ha encontrado que situaciones altamente estresantes durante el proceso de gestación produce una inundación con cortisoles y muchas veces esto lleva a que el niño pierda la capacidad vincular. A pesar de que los humanos le damos protagonismo a nuestra razón, lo que realmente nos moviliza a tomar decisiones es lo que nos hace sentir más cómodos y felices. La dificultad de situaciones estresantes en términos de maternidad es que puede ir en detrimento de la seguridad. Hay muchos elementos que influyen más allá del parto, uno de ellos sería el estilo vincular de la madre que dará herramientas o pondrá en riesgo. Nosotros nos podemos mover en un apego seguro, uno ambivalente, otro ansioso o un evitativo. La idea es, ojalá, establecer uno seguro porque este facilitará situaciones en la vida e impactará positivamente en la salud mental, física y el aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las madres colombianas han existido en un contexto de violencia, no solo por la guerra histórica sino porque culturalmente así nos relacionamos. En muchos casos y aunque algunos no lo reconozcan o expresen, esta situación genera estrés crónico que lleva a desgastes físicos y psicológicos. Hay que sumar que muchas de ellas han sufrido carencias de cuidados y de resolver necesidades básicas. Además algunas decisiones de maternidad no siempre son planeadas. Todas estas circunstancias que suman estresores que lamentablemente están relacionados con menor peso al nacer de los bebés y otros impactos del orden de salud mental.