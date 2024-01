La infancia del investigador Ricardo Torres Palma transcurrió en San Andrés de Tumaco, Nariño, conocido también como la “Perla del Pacífico” de Colombia , uno de los tantos territorios colombianos en los que no hay acceso a agua potable ni al tratamiento de aguas residuales.

“Siempre tuve el sueño de aportarle a mi comunidad, por eso me dediqué a la química y me especialicé en tratamiento de aguas, con el sueño de aportarle a las comunidades alejadas de Colombia. Soñaba con tener una tecnología en el país, hecha por científicos de aquí, que nos ayudara a tener agua potable, asegurar nuestra salud y no perder nuestros ecosistemas, porque la fauna también se afecta”, dice Ricardo, quien es coordinador del Grupo de Investigación en Remediación Ambiental y Biocatálisis —GIRAB—, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia.