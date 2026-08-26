¿Quiénes toman más licor: los hombres solos o las mujeres solas?

La soledad puede influir sobre el cerebro y fomentar el consumo de alcohol, según advierte un nuevo estudio dirigido por la Universidad Northwestern y el Instituto Salk de Estudios Biológicos (ambos en Estados Unidos).

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Los investigadores de este trabajo, publicado en Nature Neuroscience, han identificado por primera vez el mecanismo cerebral que potencia el consumo de esta sustancia en ratones macho, y que, a la vez, lo reduce en las hembras. En la actualidad, la soledad ha aumentado en todo el mundo, un hecho que se reconoce como un riesgo importante para la salud pública con fuertes vínculos con el abuso de sustancias.

Anteriormente, los expertos ya advirtieron que el aislamiento social se había convertido en una ‘epidemia’, pero hasta ahora los científicos no comprendían del todo cómo 'reconfiguraba' el cerebro para que aumentara la vulnerabilidad al alcoholismo.

“Este es el primer trabajo que identifica un circuito cerebral específico que explica cómo el aislamiento social puede provocar un aumento del consumo de alcohol en los hombres, lo que supone un gran avance para este campo”, afirmó la autora principal del estudio e investigadora de la Universidad Northwestern, Reesha Patel. “Estos hallazgos proporcionan una diana biológica mucho más clara para comprender y, en última instancia, tratar el abuso de esta sustancia derivado de la soledad, un problema que es cada vez más común”.