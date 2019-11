A Taliana Vargas la moda le encanta

Fue un trabajo colaborativo que contó con los diseñadores Diego Guarnizo y María Luisa Ortiz, en cocreación con ella. “Me ayudaron con todo el tema técnico y me dejaron soñar, los logros más grandes en cualquier industria van acompañados de un buen trabajo en equipo y es lo que hemos logrado con Diego y María Luisa, ellos captan mi idea y la aterrizan”.

Samaria de nacimiento, hoy su vida se mueve en el Valle del Cauca. Son esos paisajes y colores la base de la colección. “Es la tierra que hoy me abraza, la que me dio a mi hija y en la que la estoy viendo crecer. Es exuberante en su naturaleza”.

En conversación con EL COLOMBIANO, la exreina, actriz y presentadora explica que para las 66 referencias creadas para Arkitect, la marca del Grupo Éxito, se cuenta una historia, “la de una niña colombiana, costeña ella, que no conoce esa parte del país y con su alma aventurera se va a esa zona, llega a la playa de Juan de Dios en Bahía Málaga en Buenaventura, la más linda y la más bella que sus ojos han visto. Ese Pacífico también es su país, es de todos”.

Taliana Vargas fue Señorita Colombia en 2007 y justo hace dos semanas se eligió la nueva reina de Colombia. Ella recordó su paso, hace 12 años, por el Concurso Nacional de la Belleza, sin embargo hubo un momento para la reflexión: “El reinado es parte de nuestra cultura, pero siento la evolución en el mundo. Es bello que el reinado mantenga sus costumbre, si bien sería maravilloso que se modernizara un poco para que las nuevas generaciones se conectaran como nosotros nos conectamos con las reinas en otra época”.

Después del certamen empezó a actuar y con mucho éxito tuvo varios papeles protagónicos, asimismo presentó programas nacionales de entretenimiento. Sobre sus planes futuros en ese entorno confiesa que le hace mucha falta actuar, “muero por volver a la televisión, pero sinceramente te digo que no me esperé que la moda me recibiera así. Amo servirle a la mujer por medio de esta industria y ojalá lo pueda seguir haciendo el próximo año”.

Taliana continuará aportando sus ideas e inspiración a las prendas femeninas, por lo menos en 2020.