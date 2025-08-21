Narrar el riesgo, un taller para aprender a cubrir emergencias climáticas, invita el Parque Explora

Las noticias de emergencias climáticas y geológicas son bastante comunes. Cada tanto se habla de las lluvias y sus consecuencias, de olas de calor, incendios, temblores, deslizamientos, desborde de ríos y quebradas, en fin. Es un tema cotidiano, pero no simple, requiere un conocimiento técnico, específico, sobre todo para los medios, comunicadores, periodistas y creadores de contenido.

Para evitar la desinformación y ayudar a mitigar los riesgos se dará el taller Narrar el riesgo, construir confianza, herramientas para el cubrimiento de emergencias geológicas y climáticas, organizado por el Equipo de Pedagogía Regional de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, el Capítulo Antioquia de la Sociedad Colombiana de Geología, el Dagran Antioquia, la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres y el Parque Explora.

“En tiempos donde la desinformación puede agravar crisis, los medios juegan un rol clave en traducir el lenguaje técnico de la gestión del riesgo en mensajes claros y movilizadores. Este taller está diseñado para comunicadores sociales y periodistas, con el fin de explorar la manera de narrar historias que informen y eduquen sobre el riesgo de desastres de manera efectiva y responsable, fortaleciendo la confianza de la audiencia a través de la transparencia y la precisión de la información para contar con precisión, sin alarmar, acercando el conocimiento geocientífico a la ciudadanía”, dicen los organizadores.