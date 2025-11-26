x

Estos son los lugares en Medellín y Antioquia donde se puede inscribir la cédula para las próximas elecciones

La Registraduría Nacional habilitó jornadas especiales de inscripción de cédula en Medellín y Antioquia para las elecciones de 2026. Si cambió de residencia o quiere votar en un lugar más cercano, conozca los más de 30 puntos estratégicos disponibles y los requisitos.

  Medellín habilitó puntos de atención en sus principales centros comerciales. FOTO: CORTESÍA REGISTRADURÍA
El Colombiano
26 de noviembre de 2025
bookmark

Desde este jueves 27 de noviembre al domingo 30 de noviembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil llevará a cabo jornadas de inscripción de ciudadanos en puestos de votación. Estas jornadas tienen como objetivo facilitar el trámite de actualización del puesto de votación de quienes cambiaron su lugar de residencia y así poder participar en las elecciones de 2026.

Con este propósito, la entidad habilitó más de 11.000 puestos de votación en todo el territorio nacional, los cuales funcionarán de 8:00 a.m. a 5:00 p. m. Los ciudadanos pueden consultar los puestos disponibles en la página web de la entidad, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en la opción ‘Electoral’ y luego en el banner Votar cerca, te acerca.

Lea: Pilas a las medidas sobre circulación de chivas y transporte turístico en Envigado para disfrutar de los alumbrados

El trámite es sencillo. Puede realizarse presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, en su versión física o desde el dispositivo móvil. Es importante tener en cuenta que solo deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.

Pero antes de ponerse en vueltas, es necesario que las personas consulten en la página web de la Registraduría Nacional su lugar de votación. En la página, con solo digitar el número de cédula, el sistema le indicará si hace parte o no del censo electoral y, en caso afirmativo, le mostrará su actual puesto de votación.

Según precisó la entidad, el periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones de Congreso finaliza el 8 de enero de 2026 y para las elecciones presidenciales el 31 de marzo de 2026.

Las jornadas de inscripción en puestos de votación se suman a los cerca de 400 puntos habilitados por la Registraduría en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias que comenzaron el pasado 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. A esto se suman las 514 campañas móviles de inscripción de ciudadanos (CMI), que se desarrollan en sitios clave como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales y otras ciudades de todos los departamentos del país, así como las sedes de la entidad a nivel nacional donde los ciudadanos han venido realizando el trámite de inscripción.

En Medellín y Antioquia hay decenas de puntos en centros comerciales

En Medellín y Antioquia, además de las sedes de la Registraduría, están habilitados estos lugares. En la capital antioqueña están habilitados puestos en Almacentro, Bosque Plaza, Camino Real, Florida Parque Comercial, Premium Plaza, Unicentro, La Minorista, Centro Comercial Santafe, Vizcaya, Terminal del Sur, Terminal del Norte, Los Molinos, El Tesoro, la Alcaldía, la Arquidiócesis, Monterrey, Obelisco, El Punto de la Oriental. En otros municipios están habilitados Jardines de Llanogrande, en Rionegro; el parque principal de Sabaneta; el centro comercial Grupo Éxito en Turbo; la Mayorista, en Itaguí, el Viva de Envigado, entre otros.

También le puede interesar: Estas son las inconsistencias que, según el Consejo de Estado, hubo en las licencias de los helipuertos de Guatapé

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quiénes deben inscribir la cédula para poder votar?
Solo deben inscribirla quienes cambiaron su lugar de residencia (de barrio, ciudad o país), o quienes tienen cédula expedida antes de 1988 y no aparecen en el censo electoral actual. Si no se cumplen estas condiciones, no es necesario.
¿Hasta cuándo hay plazo para inscribir la cédula en general?
El periodo general de inscripción de ciudadanos para votar finaliza el 8 de enero de 2026 para las elecciones de Congreso. Para las elecciones presidenciales, el plazo se extiende hasta el 31 de marzo de 2026.
¿Qué documentos necesito para inscribir mi puesto de votación?
Los ciudadanos solo deben presentar su cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones: la tradicional amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea en su versión física o desde el dispositivo móvil.
