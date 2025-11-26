Golpe de Estado en Guinea-Bisáu: militares toman el “control total” y “suspenden” el proceso electoral en ese país

Militares de Guinea-Bisáu anunciaron este miércoles 26 de noviembre que tomaron el “control total del país”, suspendieron el proceso electoral y cerraron las fronteras tras las elecciones generales del domingo, cuyos resultados aún no se conocen.

El comunicado fue leído en la sede del Estado Mayor del Ejército, en Bisáu, la capital de este empobrecido país del oeste de África. En él, los militares informaron de la creación de un “Alto Mando Militar para la Restauración del Orden”, que gobernará “hasta nuevo aviso”.

Poco antes se habían escuchado disparos cerca del palacio presidencial, y hombres con uniforme militar tomaron el control de la principal arteria que conduce al recinto.