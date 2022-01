Tantas dudas del amor romántico

Sequías prolongadas, precipitaciones más constantes, lluvias donde antes no llovía, deshielo de glaciares y otras consecuencias del cambio climático afectan directamente a los animales, sus poblaciones y sus dinámicas. Para sobrevivir, muchas optan por reproducirse con otras especies, como es el caso de los osos polares. Ese híbrido entre polar y grizzly mencionado al inicio no se dio por coincidencia, sino porque, al no tener hielo para reposar, alimentarse y reproducirse de forma segura, se desplazaron a otras latitudes para preservar su especie y colonizar zonas que antes les eran ajenas. El riesgo de extinción y las amenazas a los animales son constantes y ellos lo saben. La hibridación natural parece ser un llamado de atención.