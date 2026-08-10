Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad nacional encargada de monitorear en tiempo real las amenazas naturales en el país, emitió un boletín preliminar con los detalles del sismo ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto.

De 7,4 fue la magnitud del temblor que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros. Hasta ahora se han reportado afectaciones en varias ciudades de Colombia como Quibdó, Manizales y Pereira.

Contexto: Atención: Largo y fuerte temblor de magnitud 7.4 sacudió esta mañana a Colombia, ¿lo sintió?

Ante el fuerte sismo, que hizo que algunas edificaciones fueran evacuadas de emergencia, muchas personas se preguntan cuáles son las otras medidas de seguridad que se deben tomar durante y después de una situación así.

Para esto, instituciones especializadas en atención de desastres, como la Cruz Roja, han publicado un listado de recomendaciones que puede seguir para proteger su vida y la de sus seres queridos.

La primera que debe seguir cuando perciba que está temblando es la más importante y una de las más básicas: conservar la calma, a pesar del miedo, y no salir corriendo, ya que puede terminar lesionado o herir a otros.