Hay un elemento que se volvió de uso diario, tan común como llevar zapatos o camiseta: el tapabocas. Y aunque el reto será que cada vez sea más cómodo, como lo son esos con los que camina, que no deben tallar ni molestarlo, hay quienes sufren cuando se ponen la mascarilla: su piel es sensible. Y como no hay manera de obviarla, sí hay consejos para cuidarse y tener una mejor relación con él.

La dermatóloga Camila Pérez Madrid, @dra_skin en Instagram, cuenta que tiene pacientes a los que el roce de...