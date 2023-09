Para Tulio Zuloaga el tiempo no corre cuando conversa y más cuando lo hace de algo que le apasiona. Esta semana habló por cerca de dos horas con representantes de los restaurantes que este año participarán en el pizza y sushi master y ni cuenta se dio de que había pasado tanto tiempo. Le puede interesar: El bartender que representará a Colombia en el mundial de coctelería Igual, sus interlocutores estaban felices. Detrás de todo este evento de país —se realizará en 21 ciudades— hay empresarios que también se apasionan con el tema, pero la pedagogía de Tulio es intensa. “La gente cree que el master es para vender y no, la filosofía del master es ganar clientes y ellos realmente deben esmerarse en que la gente salga absolutamente feliz”, dice.

Pero no es lo único, también está la filosofía de honestidad, de no inflar cifras, de no prometerle nada a los clientes a favor de un voto y en general, que entiendan que es una competencia entre amigos, pero que incluso, entre ellos mismos, se pueden ayudar. Entre el 20 y el 29 de octubre se realizará, en conjunto, el pizza master y el sushi master en todo el país y serán más días para que mucha gente pueda participar. Para el sushi se ofrecerán rollos de ocho a diez bocados, así como las pizzas (entre 25 y 30 centímetros) y el precio será uniforme: 18.000 el sushi y 18.000 la pizza. Puede ver el video: 5 Maneras creativas de servir platos típicos EL COLOMBIANO conversó con Tulio Zuloaga sobre este fenómeno, las expectativas y los gustos de los paladares colombianos. ¿Por qué decidió unir el pizza master con el sushi master? “Quería generar un fenómeno tan grande como el que se genera con el burger master en el que se ven las filas en las calles. El sushi y el pizza master siempre han sido muy exitosos, pero nunca generan ese boom tan grande que genera el burger, entonces pensé en unirlos y básicamente si tú te pones a mirar el número de pizzerías y de sitios de sushi no hay ni el 60% de los participantes que hay en el Burger Master, entonces ahora unidos vamos a ver qué pasa y, por otro lado, hay mucha gente que todavía no se ha acercado al mundo del sushi y sí a la pizza, juntando los dos, siento que es posible que quienes no han probado el primero den el salto y lo hagan”. Son 21 ciudades en este pizza y sushi master... “Siempre los master son en 21 ciudades y eso crece porque además participan municipios, pueblos de todo el país, generalmente son como 50 y pico de puntos en el país y al mismo tiempo. La diferencia este año es que tenemos este evento 10 días por haberlos unidos, será desde el 20 de octubre (que es un viernes) hasta el 29, que es el domingo de elecciones”. ¿Cómo es organizar un evento como este? “Es un año entero, con el burger master estamos todo un año y con el sushi y pizza más o menos seis meses. Hay revisores que constantemente visitan los lugares que se postulan o que postula la gente, porque hay una curaduría muy real. Esa curaduría no se trata de si gustó o no gustó la pizza o el sushi, porque eso lo va a decidir la gente, lo que nosotros necesitamos ver es que sean espacios y personas que tengan una filosofía y se entreguen de verdad al arte de hacer pizza y de hacer sushi. Luego viene todo el tema de publicidad, de reuniones que esta semana empiezan para que los participantes entiendan que la filosofía del master es ganar clientes y que realmente lo que se tienen que esmerar es en que la gente salga absolutamente feliz”.

Tulio está viajando este fin de semana a las ciudades que tendrán el pizza y sushi master para reunirse con los restaurantes y hablar de la filosofía del evento. FOTO Cortesía

Eso que dice lo escuchamos en la charla que tuvo ya en Medellín con los lugares participantes, ahí les habló de la importancia del servicio al cliente... “Es que mucha gente no entiende y las personas, a veces cuando lo ven de afuera, —incluso los mismos participantes que llegan nuevos— creen que el master es para vender y no es para vender, suena raro, pero esto se hizo para salvar algunos negocios desde el 2016-2017. Yo me preguntaba cómo hacer para generar un mercadeo muy efectivo, que la gente venga, conozca y se pueda enamorar del lugar. Yo lo que les insisto mucho es no se trata de vender 1.000 rollos de sushi y por vender 1.000 rollos mal vendidos; es mejor vender solo 300, pero que las personas salgan hablando belleza de tu local. El trabajo es convencerlos de que lo único importante durante el master es el cuidado a las personas, cada cliente es el motor para el futuro de su propio negocio”. ¿Alguna vez se imaginó que estos eventos tendrían trascendencia nacional? “Nunca, de hecho, cuando se creó aquí en Medellín nació con la buena intención de ayudar a algunos locales que estaban pasando por un momento difícil y yo decía ‘pero si tienen tan buena hamburguesa por qué la gente no les da la oportunidad’ y ahí es cuando nace el master, tanto así que el primer master nació quebrado. Ahora se ha vuelto un muy buen negocio para nosotros como empresa, para el país, para la gente, para todos los locales. Pero al inicio nunca dimensionamos lo que esto podía ser. Hoy en día —te lo puedo decir tranquilamente— es el evento gastronómico más grande del mundo. Yo siempre invito a la gente a investigar, a ver en qué país del mundo existe un evento donde sean 21 ciudades al mismo tiempo que se vendan estos enormes números y que realmente se mueva la economía de una manera tan interesante, por eso el master es el evento más grande en todas sus variantes”.

También en la charla tocó el tema de los insumos, porque se consiguen promociones para todos los restaurantes y así se reactiva toda la cadena de valor... “Yo a todos les digo que estamos en una competencia, pero internamente somos amigos, nos ayudamos, nos juntamos, ya no es el tema de que yo consigo más barato y no le digo al otro, no, al contrario, la invitación aquí es a unirse, es un tema de oportunidad social para todo el mercado. La gente piensa que es solo la pizza o el sushi, pero ¿de dónde viene la harina, los vegetales, los quesos? Es que hasta el señor que vende chicles se beneficia afuera de los establecimientos, el del parqueadero, el trapito rojo que parquea los carros, es mucha gente la que se beneficia”.

Otra cosa vital para usted es la honestidad... “Claro, porque si al sushi master le va mal un año no vamos a inflar los números, somos reales, nunca inflamos números. Por ejemplo, el año pasado vendimos menos sushi y así salió y eso se lo trato de inculcar mucho a ellos, a que me digan la verdad, porque si no pues no tenemos cómo demostrar el movimiento que estamos haciendo. Yo le pido que no se haga trampa, ni se trate de manipular a la gente para que vote, lo que queremos es que sea transparente de arriba a abajo. Yo ahora conocí a los que ganaron el pizza master del año pasado, nunca me habían visto y todavía la gente les pregunta que cuánto me pagaron para ganar. Estamos en un país en el que la gente no cree que se puedan hacer las cosas limpias, lastimosamente, pero nosotros seguiremos apostándole a eso, a la transparencia. Cada año tratamos de mejorar las votaciones, que sean más transparentes”.