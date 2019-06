Un colombiano es el mejor pizzero de Latinoamérica

El colombiano Eduardo Castro se convirtió este jueves en el ganador de la primera edición del Campeonato Latinoamericano de Pizza, una competición realizada en Buenos Aires y que brinda al maestro pizzero la posibilidad de participar en el Campeonato Mundial de 2020 en Parma (Italia).

El evento reunió en la capital argentina a 36 chefs de once países, quienes cocinaron un total de 126 pizzas para demostrar su valía en las diferentes categorías de Pizza sin gluten, Pizza In Teglia, Pizza In Pala, Pizza al estilo de cada país y Pizza a “Cajón Sorpresa”.

Eduardo Castro, de 41 años, ya viajó a Italia a los 21 años para ejercer de camarero y ofrecer servicios de catering.

En un restaurante de la ciudad de Rimini conoció al cocinero Davide Amaduzzi y diez años después de llegar al país donde se originó la pizza, volvió a Colombia para abrir su primer restaurante, un negocio que se expandió hasta abarcar siete pizzerías a día de hoy.

El segundo puesto del campeonato correspondió al argentino Brian Aguilar, de la provincia de Mendoza, mientras que el venezolano Diego Borges se hizo con el tercer puesto, informó en una nota de prensa la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (APPYCE), organizadora de la competición.

Argentina, región con una gran afición por la pizza por la oleada de inmigrantes italianos llegada en los siglos XIX y XX, es el primer país que organiza un evento de estas características, avalado por el Campeonato del Mundo de Pizza y que clasifica a su ganador a la cita mundial en Italia.

Mientras que este jueves tuvo lugar la competición internacional, el 3 y el 4 de junio se llevó a cabo el Campeonato Argentino de la Pizza y la Empanada, otro de los alimentos típicos del país austral.

El ganador del torneo nacional fue Maximiliano Mieres, un joven de 25 años y que lleva desde los 15 trabajando en la elaboración de pizzas.