La escritora e ilustradora Valentina Toro compartió en sus redes sociales una denuncia de lo que juzgó como un acto desacomedido de los funcionarios de Avianca con ella, una persona con discapacidad.

En conversación telefónica con EL COLOMBIANO Toro indicó que el domingo en la tarde, al hacer el check-in en el aeropuerto para abordar un avión que hacía el recorrido de Bogotá a Medellín, se encontró que la aerolínea había sobrevendido el vuelo.

Según lo que ya había relatado en un video a través de su cuenta de Instagram, cuando se dirigió al counter de la aerolínea le respondieron que no le podían garantizar ninguna de sus solicitudes y quedó sobreavisada cuando le explicaron que, incluso, podía suceder que ella o la persona que la acompañaba fueran asignados a otro vuelo. Toro, quien nunca viaja sola, solicitó que los asientos de ella y de su acompañante fueran contiguos para poder contar con su asistencia.

Ante la negativa, pidió hablar con el supervisor, quien le dijo que el reglamento de la Aerocivil no le obligaba a hacer ese ajuste pues muchas personas se iban a quedar sin asientos. En ese momento la escritora, según su propio relato, rompió en lágrimas y entró en shock. “Le expliqué y le dije que para mí no era fácil viajar sin un acompañante que estuviera al lado mío para darme las ayudas que yo necesitaba. Me dijo que lo sentía, pero que yo no era diferente a los demás pasajeros”, narró Toto.

La ilustradora insistió en que ella podría, si fuera el caso, viajar en otro vuelo pero que no lo podía hacer sin su acompañante por sus necesidades especiales, pero le respondieron que la aerolínea no tiene ningún tipo de tratamiento prioritario con quienes tienen algún tipo de discapacidad. “Sufrí una crisis de ansiedad que me hizo sentirme muy insegura y con mucho miedo de que nos fueran a separar y mandar en vuelos diferentes”, dijo.

Finalmente, cuando pudieron ingresar a la sala de espera, su acompañante dialogó con el personal, que logró acomodarlos en el vuelo casi antes de abordar. Pese a eso, describió la experiencia como humillante y muy dolorosa.

La escritora, que ha publicado los libros Las peripecias de Violeta (2013), Violeta y el pincel encantado (2014), El pájaro de ébano (2016), entre otros, dice que esta no es la primera vez que le ocurre algo similar con la misma empresa de viajes.

Afirma que el año pasado un auxiliar de vuelo fue displicente con ella y con su madre. En esa ocasión, un funcionario de Avianca se comunicó con ella y afirmó que se tomarían las medidas necesarias para evitar hechos parecidos. Al final de una larga negociación, la escritora y su acompañante pudieron viajar en puestos seguidos.