Vanessa, la artista paisa que brilla entre orquídeas colombianas en Londres

“Si bien mi primer trabajo era creativo, pues diseñaba juguetes, juegos de mesa, etc, poco a poco mi profesión me acercó más al ámbito de la producción. En un momento dado, me encontré trabajando como jefa de moldes en una empresa de empaques. Ahí fue donde tuve que hacer un pare y decidir a qué quería dedicar mi vida”, asegura la artista desde Londres.

Su decisión se enfrentó a un dilema: si quería seguir el camino en el que parecía tener más probabilidades de éxito, ese tendría que ser el de su profesión, un campo en el que ya acumulaba experiencia y múltiples logros. La otra opción, más arriesgada, era renunciar a todo lo que había obtenido y sumergirse en el complicado mundo del arte.

“Decidí que quería iniciar y terminar mi proyecto artístico antes de cumplir los treinta años. Renuncié a mi trabajo y comencé una nueva vida”. El día que anunció su retiro de la empresa, compañeros y jefes la intentaron convencer de que la decisión que tomaba la llevaría a su ruina, o en forma jocosa, a convertirse en una “hippie”.