En Colombia, aunque aún no está regulado legalmente, un bebé puede crecer en el vientre de una mujer que no es ni será su madre. Así queda consignado en cada documento jurídico que firman ambas partes (madre gestante y madre / padre comitente) y que tiene validez, aunque no haya una normativa específica que reglamente esta práctica: la gestación subrogada o vientre de alquiler.

El debate en torno a si debe ser permitida o prohibida empezó a reconfigurarse en el país a partir de la solicitud que le hizo la Corte Constitucional, a inicios de este mes, al Gobierno Nacional: regular esta intervención médica, es decir, establecer bajo qué condiciones y con qué argumentos estará permitida o no.

Esta petición, en primera instancia, implicará discusiones, no solo de orden político (legislativo), sino también de orden ético y biológico, pues aunque se trata de un procedimiento lícito en varios países (como Ucrania, Estados Unidos, México e Israel), puede tener consecuencias en la salud física y mental de las mujeres y los bebés. La gestación subrogada está prohibida en países como España, Holanda, Suiza y Francia; y está sin legislar en países como Colombia, Argentina, Chile y Perú.