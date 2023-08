Vuelve Rompe Colombia, el programa de Amazon Music que impulsa artistas emergentes

“Desde su primera versión, Rompe Colombia se ha concentrado en apoyar a los artistas locales que están emergiendo en sus carreras. Los talentos que han sido parte de esta iniciativa han logrado traspasar fronteras internacionales y llevar sus habilidades musicales a otro nivel”, comentó Paola Colmenares, Head of Amazon Music en Colombia.

Para este 2023, Rompe Colombia se dividirá en cuatro etapas, una primera que será la convocatoria nacional abierta del 7 al 20 de agosto de 2023, donde los aspirantes tendrán que subir un vídeo al sitio web del programa www.rompe.shock.co con su audición que puede ser la interpretación de una canción propia o cover, completar el proceso de inscripción y seguir los términos y condiciones.

Los participantes deben vivir en Colombia y elegir Medellín, Cali y Bogotá para las audiciones, tener al menos tres canciones distribuidas en plataformas digitales, no más de diez años de carrera, no haber participado en la primera versión de Rompe y no hacer parte de ningún otro programa de streaming.

En una segunda etapa, los vídeos de audición de los artistas seleccionados por un jurado calificador, estarán disponibles en www.rompe.shock.co y pasarán a una votación digital del 28 de agosto al 10 de septiembre, donde se escogerán a los cinco talentos por cada una de las tres ciudades que tengan el mayor número de votos por parte de los fans en el sitio web.