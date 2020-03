¿Y el profesor? Al otro lado de la pantalla

El estudio no lo extendieron al caso de las universidades, pero Andrés Ochoa, director de UPB virtual, considera que estas ya venían implementando el tema y por ende sí están más dispuestas, sin embargo están enfrentando el reto y depende de cómo se mire puede significar una gran oportunidad o no. “Ahora van a quedar expuestos los problemas más evidentes, esos que los investigadores y que la academia ya venían mirando, y esto servirá para decidir qué camino vamos a tomar”.

La gran diferencia entre los dos tipos de educación no solo tiene que ver con no asistir a un aula de clase, Vásquez resalta la autonomía estudiantil, y el hecho de que cada estudiante “sea independiente, se autorregule, que exista una agenda de trabajo en la que cada uno organiza su tiempo”.

Vásquez aclara a los docentes que no se habían acercado a estos escenarios que no hay un solo modelo y puntualiza que virtualizar no es digitalizar, “significa que si en un momento determinado un educador encuentra que sus estudiantes no tienen conectividad ni dispositivos pues hay otros medios y por eso lo primero es evaluar los recursos y tecnologías con las que cuenta”. Una puede ser una radio comunitaria y hay más, es ser creativos, “no hay una única forma de hacerlo ni una sola tecnología”.

Los estudiantes y sus padres se enfrentan a otro reto, “entre todos comienzan a valorar las herramientas tecnológicas. Hay colegios que lo están haciendo muy bien, otros no tanto, apenas están aprendiendo. Desde el punto de vista de la educación básica, primaria y secundaria, el desafío es más difícil”, anota Ochoa.

Esta situación genera, obligatoriamente en los estudiantes, “la necesidad de crear hábitos de estudio a través de la autonomía y la responsabilidad”, define Vásquez.

El consejo de Abadía a los padres es que vivan esto como una oportunidad, “hay bastantes actividades lúdicas y didácticas que se pueden hacer con los niños, si en algunos colegios no han implementado actividades de aprendizaje, como leer, armar rompecabezas. Que no sea un período perdido en términos académicos y solo ver televisión o pensar que son vacaciones”.

Vega concluye que el cambio será grande, “hay una predisposición de (padres y alumnos) que sienten que si no están en un espacio físico como un colegio o una universidad no están recibiendo conocimiento. Algunas personas sienten que si uno se queda en la casa a recibir un curso no está estudiando. Es un prejuicio que se extiende con respecto a la calidad, en pensar que si el profesor no está frente a los estudiantes no es educación”.

Los especialistas insisten en que este momento plantea una reflexión de pedagógica que requiere acciones inmediatas, que es evidente la importancia de alfabetizar, mediática y tecnológicamente, a los profesores y a los estudiantes, generar estrategias que complementen las clases presenciales, y “hasta que se entregue una caracterización y un mapa de ciudad, región y país en el que se muestre cómo está conectada la gente, a través de qué dispositivo, para sobre esa base poder desarrollar estrategias educativas virtuales”, concluye Vásquez.