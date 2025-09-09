Un día como hoy 10 de septiembre

SOCIEDAD CIVIL TRAZA SU AGENDA DE PAZ

Una agenda de paz para la paz elaborada por varias organizaciones sociales del país fue presentada ayer en Bogotá. Contempla ocho puntos, aunque se destaca el de crear una comisión extrajudicial de la verdad, como complemento a ley de Justicia y Paz. Otro tema es la salida negociada al conflicto.