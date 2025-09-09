Un día como hoy 10 de septiembre

HACE 20 AÑOS: SOCIEDAD CIVIL TRAZA SU AGENDA DE PAZ Una agenda de paz para la paz elaborada por varias organizaciones sociales del país fue presentada ayer en Bogotá. Contempla ocho puntos, aunque se destaca el de crear una comisión extrajudicial de la verdad, como complemento a ley de Justicia y Paz. Otro tema es la salida negociada al conflicto. HACE 50 AÑOS: PONENCIA NEGATIVA AL PROYECTO SOBRE ABORTO El senador antioqueño Víctor Cárdenas Jaramillo presentó ponencia negativa al proyecto sobre legalización del aborto en Colombia, del cual era promotor el parlamentario Iván López Botero. Pidió que no se considere el articulado del proyecto.