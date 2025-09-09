Increíble gesta de la ‘Tricolor’: por primera vez en la historia, Colombia anotó 6 goles de visitante en Eliminatorias

La Selección Colombia cerró con broche de oro su participación en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Norteamérica 2026. Con dos victorias contundentes ante Bolivia (3-0) y Venezuela (6-3), el combinado ‘Tricolor’ no solo quedó tercera en la tabla, sino que rompió una nueva marca en la historia de esta fase pre mundial.

Según reveló el reconocido estadígrafo español especializado en fútbol, conocido como MisterChip, con esta goleada al equipo vinotinto, la Selección Colombia marcó por primera vez seis goles de visitante en un partido en toda su historia en las Eliminatorias.

De acuerdo con la información entregada por el experto, a través de sus redes sociales, no se había visto algo así en Sudamérica desde el 0-6 de Brasil en Venezuela, hace 25 años, donde también, pero por Eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2002, los brasileños hicieron esta marca por primera vez.

En ese encuentro, ocurrido el 8 de octubre del año 2000, la figura fue el legendario delantero Romario, quien marcó cuatro de los seis goles de la selección brasileña. Los otros tantos fueron anotados por Euller y Juninho Paulista.