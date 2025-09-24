x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 25 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 25 de septiembre

EPM BUSCARÁ ALIANZAS

El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Juan Felipe Gaviria, anunció que una vez se apruebe la nueva empresa que manejará los negocios de telecomunicaciones, se tendrá que buscar, en el Concejo, la autorización para firmar memorandos de entendimiento con otras empresas del sector público.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 25 de septiembre

ACUSADA CONSUELO DE MONTEJO DE TRAFICAR CON DIVISAS Y BIENES

De traficar con divisas y adquirir bienes suntuarios en el exterior, acusó el representante a la Cámara Antonio Izquierdo a su colega Consuelo de Montejo, en un debate en la comisión tercera. Además, denunció los hechos ante la Superintendencia de Control de Cambios.

