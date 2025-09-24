Un día como hoy 25 de septiembre

Alerta en sector del gas por maniobra de Canacol y varias demandas que no se conocían

A la empresa de gas le aparecen otras tres demandas y un tribunal de arbitramento por más de un billón de pesos. Ahora pidió permiso para traspasar contratos a una de sus filiales ¿qué se propone? ¿Qué hará con sus deudas de más de 700 millones de dólares?