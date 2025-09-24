Conozca a Sebastián Peña, el freestyler paisa que pasó de la calle a brillar al lado de CR7

Sebastián Peña Morales se dejó seducir desde muy pequeño por el freestyle, deporte en el que se ganó el remoquete de “Machine”, ya que por su dedicación y constancia le empezaron a decir que era una máquina, y por ello se quedó con ese apodo, como todos lo conocen no solo a nivel local, sino también mundial.
La pasión que este joven de 25 años siente por el freestyle no solo le ha permitido ser campeón latinoamericano, sino que le dio la oportunidad de cumplir un sueño: conocer y compartir con Cristiano Ronaldo.
Cuando inició en el mundo del fútbol, Sebastián siempre buscaba tener un gran dominio del balón y se guiaba por el profesionalismo que observaba en videos de su ídolo, CR7. Los trucos que hacía el portugués con el balón, sobre todo en su paso por el Manchester United entre 2003 y 2009, fueron los primeros que intentó Machine. Los repitió hasta dominarlos por completo, como una forma de rendirle tributo a su referente.