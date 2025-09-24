Luis Díaz, en el top de los jugadores con mejor rendimiento del mundo; estos son sus números y posición

Mientras el mundo del fútbol se enfocó en la entrega del Balón de Oro al jugador del PSG, Ousmane Dembélé, y a la figura del Barcelona, Aitana Bonmatí, un prestigioso listado encendió la conversación de la mano de un jugador colombiano. Le puede interesar: Criticaron a Luis Díaz luego de compararlo con Dembélé tras ganarse el Balón de Oro: “hay que estar en el más alto nivel” El CIES Football Observatory, una institución especializada en el análisis de datos futbolísticos, publicó un ranking con los 100 mejores jugadores del último año (septiembre de 2024 - septiembre de 2025). Un solo nombre colombiano se destacó en la lista: el del guajiro Luis Díaz.

Luis Díaz en medio de su partido más reciente con Bayern Múnich en la Bundesliga alemana. FOTO: Redes sociales @FCBayern

El extremo, quien fue clave en el campeonato de la Premier League con el Liverpool y ahora ha tenido un prometedor inicio de temporada en el Bayern Múnich, se ubicó en la posición 40 del escalafón. Su calificación fue de 91.2, un registro notable si se tiene en cuenta que superó a estrellas de talla mundial.

A pesar de que el puntaje de Díaz en cuanto a rendimiento fue de 77.7, una de las calificaciones más bajas de la clasificación (puesto 90), su valoración general se vio impulsada por su experiencia. En esta categoría, obtuvo un sobresaliente 91.0, ubicándose como el décimo mejor jugador de todo el listado.

Gracias a su calificación global, el colombiano se posicionó por encima de figuras consagradas como Fabián Ruiz (PSG), Moisés Caicedo (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona), Federico Valverde (Real Madrid), Enzo Fernández (Chelsea) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

El podio del CIES

El ranking es liderado por la joven promesa del Barcelona, Lamine Yamal, quien alcanzó la máxima calificación con un 100. En el segundo puesto se encuentra Kylian Mbappé (Real Madrid), con 98.6 puntos, seguido de cerca por su compañero de equipo, Pedri González (Barcelona), con una puntuación de 97.5. El podio de los cinco primeros lo completan Virgil van Dijk (97.2) y Michael Olise (96.8). Como dato curioso, el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, se ubicó en el séptimo lugar del listado con 95.6 puntos.