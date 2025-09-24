Identificaron al habitante de calle que murió arrollado tras caer de un árbol en Envigado: buscan a sus familiares

Caer de un palo de mangos, luego de que una rama se partiera, le costó la vida a Gustavo de Jesús Quintero Castaño, de 62 años, el hombre que falleció luego de ser arrollado por un carro particular tras el primer incidente en la avenida Las Vegas, en los límites entre Envigado y Medellín. Las autoridades buscan a su familia para darle el último adiós.
Así fue identificado el hombre que falleció en el accidente ocurrido a la 1:25 de la tarde del pasado martes en la carrera 48 (avenida Las Vegas) con la calle 19 sur, en la calzada que va de Envigado hacia Medellín, en jurisdicción del primer municipio.