Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 8 de agosto

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 4 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 8 de agosto

UN MILLÓN DE PERSONAS VIERON DESFILAR A 203 SILLETEROS

Los silleteros convocaron este año un millón de personas a su desfile. Desde las carrozas llovieron pétalos que engalanaron el asfalto. Así culminó una versión más de la Feria de las Flores.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 8 de agosto

“NO HE CUMPLIDO MI TAREA, NO PUEDO DECLARARME SATISFECHO”

El presidente Alfonso López Michelsen se puso a la cabeza de los inconformes, y sostuvo que no se siente satisfecho con lo realizado por su gobierno hasta que no cierre la brecha que separa a “las dos Colombias’’, y los campesinos e indígenas tengan un tratamiento igual.

