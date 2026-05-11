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Renault-Sofosa apunta a exportar 28.000 vehículos este año

Renault-Sofasa convierte a Envigado en plataforma exportadora regional, integrando proveedores, logística y tratados para competir en el nuevo mapa del nearshoring.

  • La compañía articula una red con cerca de 18 países y aprovecha acuerdos como Mercosur, Alianza del Pacíﬁco y el TLC con México para acceder a mercados en condiciones competitivas. FOTO: Reanult-Sofasa.
    La compañía articula una red con cerca de 18 países y aprovecha acuerdos como Mercosur, Alianza del Pacíﬁco y el TLC con México para acceder a mercados en condiciones competitivas. FOTO: Reanult-Sofasa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 16 horas
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En un contexto de reconﬁguración de las cadenas globales, la compañía Renault-Sofasa ha convertido su planta de Envigado, Antioquia, en una plataforma industrial con vocación exportadora. La estrategia combina nearshoring, integración de proveedores regionales y uso intensivo de tratados comerciales para posicionar a Colombia como nodo automotriz en América Latina.

La compañía articula una red con cerca de 18 países y aprovecha acuerdos como Mercosur, Alianza del Pacíﬁco y el TLC con México para acceder a mercados en condiciones competitivas. Este último se ha vuelto prioritario, debido a que las exportaciones pasaron de 2.974 vehículos en 2024 a 6.647 en 2025 y podrían acercarse a 19.000 unidades en 2026.

El rediseño logístico ha sido determinante. La operación adoptó esquemas de round trip entre Cartagena y Medellín, combinando exportaciones con importaciones en equipos multipropósito. “Uno de los cambios más relevantes ha sido optimizar los recorridos logísticos combinando exportaciones con importaciones, implementando esquemas de round trip en el corredor Cartagena–Medellín”, dijo la empresa.

El resultado es signiﬁcativo con menos trayectos vacíos, menores costos y mayor eﬁciencia operativa. A esto se suma una coordinación más estrecha entre áreas comerciales, industriales y logísticas, que permite anticipar volúmenes y cumplir con mayor precisión los despachos.

“Renault-Sofasa ha venido consolidando una operación que le permite a Colombia ganar relevancia como un hub regional de manufactura y exportación automotriz, en línea con las tendencias de nearshoring”, detalló la empresa.

En el frente aduanero, la optimización de regímenes para importación de piezas ha reducido costos financieros y acelerado procesos. Este entorno se complementa con instrumentos como el CERT, clave para industrias intensivas en capital y tecnología.

“Parte clave de este enfoque ha sido integrar cada vez más proveedores regionales y trabajar de forma articulada con actores logísticos, lo que ha permitido encontrar eﬁciencias en toda la cadena”, precisó Sofasa.

Con más de 25 proveedores locales integrados, la planta de Envigado se consolida como el corazón manufacturero de Renault en la región. La meta de la compañía es exportar más de 28.000 vehículos en 2026, equivalentes al 64% de su producción, y aﬁanzar a Colombia como hub competitivo en el nuevo mapa industrial.

Juan Camilo Vélez, presidente y director General de Renault-Sofasa
Juan Camilo Vélez, presidente y director General de Renault-Sofasa

Columna: Juan Camilo Vélez, presidente y director General de Renault-Sofasa

“La industria automotriz colombiana ha encontrado en la exportación una de sus principales vías de crecimiento, y en Renault-Sofasa este proceso se ha consolidado como eje central de nuestra operación. Hoy llegamos a cerca de 18 países gracias a acuerdos comerciales que nos permiten competir en condiciones favorables en mercados exigentes como México.

Detrás de este avance hay decisiones concretas: optimizar la logística, integrar la base local de suministro y fortalecer procesos. Con ello, generamos empleo, impulsamos la articulación con nuestros aliados y contribuimos al fortalecimiento de la industria nacional. Instrumentos como el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) son clave para fortalecer la capacidad exportadora del país.

Esto se refleja en resultados concretos: nuestras exportaciones a México pasaron de 2.291 vehículos en 2024 a 6.647 en 2025, y este año tenemos una proyección superior a las 20.000 unidades. Para 2026, el 64% de nuestra producción tendrá destino internacional.

Nuestra visión es clara: consolidar a Colombia como un hub de exportación para el Grupo Renault en la región, fortaleciendo nuestra competitividad y garantizando sostenibilidad con una perspectiva de largo plazo. Queremos seguir construyendo país por muchos años más, trabajando de manera articulada para que cada vehículo que cruza fronteras represente una industria que se fortalece y abre nuevos mercados”.

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