“Con Malú no”: redes estallan contra Abelardo por ofensas a la periodista de Noticias Caracol

Abelardo de la Espriella le dijo a la periodista María Lucía Fernández (conocida por muchos como “Malú”), de Noticias Caracol, que “la ignorancia es atrevida”. No es la primera vez que responde en tono confrontativo a la prensa.
El episodio ocurrió en una entrevista con ese canal, en la que la periodista cuestionó a De la Espriella por una frase que dijo años atrás:
“Me acabo de acordar de una frase que dijo usted hace mucho tiempo, y tiene que ver con la ética. Usted dijo ‘la ética no tiene que ver con el derecho’. ¿Si la ética no tiene que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo se puede gobernar sin ética?”, dijo la periodista.