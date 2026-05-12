“Con Malú no”: redes estallan contra Abelardo por ofensas a la periodista de Noticias Caracol

Abelardo de la Espriella le dijo a la periodista María Lucía Fernández (conocida por muchos como “Malú”), de Noticias Caracol, que “la ignorancia es atrevida”. No es la primera vez que responde en tono confrontativo a la prensa. El episodio ocurrió en una entrevista con ese canal, en la que la periodista cuestionó a De la Espriella por una frase que dijo años atrás: “Me acabo de acordar de una frase que dijo usted hace mucho tiempo, y tiene que ver con la ética. Usted dijo ‘la ética no tiene que ver con el derecho’. ¿Si la ética no tiene que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo se puede gobernar sin ética?”, dijo la periodista.

La respuesta confrontativa de De la Espriella

A esto, De la Espriella respondió defendiendo su formación como abogado y evocando una discusión filosófica. Pero después confrontó a la periodista y le dijo que la pregunta venía “con su veneno”: “Eso fue malinterpretado, yo sé lo que dije, es que yo soy abogado de formación. Yo sé lo que es la filosofía del derecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda”. Cuando Fernández fue a preguntarle “cuál es su ética para gobernar”, De la Espriella la interrumpió y dijo: “no, espérate, porque me preguntaste dos cosas y eso es bueno, porque la pregunta viene con su veneno y yo te tengo que responder”. Luego, procedió a “explicarle” a Fernández: “tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes la formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado derecho sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho, la vida en sociedad”.

Tensión en vivo: “¿Para qué pelear con los periodistas?”

Luego, le dijo a la periodista que su pregunta tenía “veneno”: “Yo no dije que el abogado no debía tener ética, es una cosa distinta, y lo he explicado 200 veces, pero como tu pregunta tiene veneno y al parecer estás aquí para eso (...)”. En ese momento, “Malú” lo cuestionó de frente: “¿pero para qué pelear con los periodistas, candidato? No pelee, esa fue una frase que usted dijo”. Luego, De la Espriella le dijo “No, yo no estoy peleando. Pero la ignorancia es atrevida y, si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es en la ética y otro es el derecho”. Luego, el ambiente se hizo más tenso y la periodista le dijo “es que usted no va a gobernar solo para los abogados, y las frases son para el pueblo en general”, a lo que el candidato respondió, haciendo alusión a las supuestas “malas intenciones” de los periodistas cuando le hacen preguntas incómodas. “Yo no era candidato, yo era litigante, y vamos a poner en contexto porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo dije que no todo lo inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden, ni se ilustran ni tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que dije otra cosa”.

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