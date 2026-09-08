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Alberto Suárez, otro técnico del fútbol colombiano que pierde su cargo; Envigado busca entrenador

Sin dar mayores explicaciones el cuadro Naranja confirmó que el técnico vallecaucano, que quedó campeón en el Torneo 1- 2026 no sigue en el club.

  • El técnico vallecaucano Alberto Suárez, dejó de ser el técnico de Envigado, tras llegar a un acuerdo con las directivas del club, con el cual logró el título del Torneo BetPlay-1. FOTO CORTESÍA ENVIGADO
    El técnico vallecaucano Alberto Suárez, dejó de ser el técnico de Envigado, tras llegar a un acuerdo con las directivas del club, con el cual logró el título del Torneo BetPlay-1. FOTO CORTESÍA ENVIGADO
hace 2 horas
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Hace menos de cuatro meses que Envigado, bajo la dirección de Alberto Suárez se coronó campeón del Torneo BetPlay 1, algo que le da una posibilidad grande de buscar el ascenso; pero ahora, el club anunció la salida del entrenador vallecaucano.

En un comunicado, en el que no dan mayores detalles sobre la salida de Suárez, Envigado, que acaba de cambiar también de presidente, confirmó que el técnico vallecaucano no seguirá con la Cantera de Héroes.

Hay que recordar que Oscar Astudillo salió de la presidencia del club para darle paso a Manuel Valero, quien asumió el cargo desde el pasado 25 de agosto, y que uno de los objetivos principales del club es lograr el regreso a la primera división.

También le puede interesar: Manuel Valero es el nuevo presidente de Envigado y acrecienta la importancia de su familia en la institución

Suárez se une así a la lista de técnicos que perdieron su puesto en la presente temporada junto a Jonathan Risueño de Pasto, Richard Páez de Cúcuta, Camilo Ayala de Alianza, Alfredo Arias de Junior y Fabián Bustos de Millonarios.

El cuadro Naranja no ha tenido un buen arranque en el actual torneo, ya que en seis fechas disputadas ha ganado un solo juego, empató dos y tiene tres derrotas, para ocupar la casilla 13 de la tabla que lideran Real Cartagena e Independiente del Valle con 13 unidades.

El próximo juego de la Cantera de Héroes será este sábado, en el clásico antioqueño, en el Polideportivo Sur ante Leones de Itagüí a las 3:30 de la tarde.

El comunicado de Envigado

En el comunicado el club Naranja expuso que: “a partir de hoy 8 de septiembre del 2026, el profesor Alberto Suárez deja de desempeñarse como director técnico de nuestro equipo profesional, tras llegar a un mutuo acuerdo con la Junta Directiva del Club”.

La misiva también dice que “Envigado F.C., agradece al profesor Alberto Suárez por su trabajo, compromiso y profesionalismo durante su etapa al frente del equipo, así como por su valioso aporte al proceso deportivo de la institución”.

En otra aparte reconocen que “de manera especial, el Club reconoce el logro alcanzado durante el semestre anterior, cuando bajo su dirección técnica conseguimos conquistar el trofeo del Torneo BetPlay 2026-I, un título que representa un momento importante para nuestra historia y para el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son los números y rendimiento de Envigado en el Torneo BetPlay II?
En las seis fechas disputadas del torneo actual, el equipo registra un rendimiento bajo con solo una victoria, dos empates y tres derrotas, ubicándose en la casilla 13 de la tabla de posiciones.
¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Envigado tras la salida de Alberto Suárez?
El próximo compromiso del cuadro Naranja es este sábado a las 3:30 p. m., contra Leones de Itagüí, en una nueva edición del clásico antioqueño disputado en el estadio Polideportivo Sur.
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