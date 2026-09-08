La china BYD y la gringa Tesla siguen liderando en ventas de vehículos eléctricos en Colombia: aquí el top cinco

El mercado de vehículos eléctricos e híbridos continúa ganando terreno en Colombia y muestra una acelerada transformación del parque automotor. De acuerdo con el reporte sectorial elaborado por Fenalco y la Andi, las matrículas de vehículos eléctricos crecieron 176% en agosto de 2026 frente al mismo mes de 2025, mientras las de híbridos aumentaron 51,6%.
Ese reporte da cuenta que las tecnologías de movilidad sostenible, acompañada por una oferta cada vez más amplia de marcas y modelos disponibles para los consumidores.