Fue Willy quien llevó el pasado 16 de septiembre el cofre con los restos de su padre hasta el osario 108 del pabellón San José del Cementerio de Titiribí. Willy prefiere no atender entrevistas, pero en el inusual boletín que hizo la UBPD sobre la entrega de Gildardo quedaron registradas las preguntas que quedaron sin responder: ¿Por qué te fuiste? ¿Pensaste en mí cuando te fuiste? ¿Me quisiste como un hijo? ¿Me dejaste con la esperanza de volver algún día? ¿Me amaste?

Para el momento de su asesinato, Gildardo ya llevaba siete años desaparecido para sus hermanas. La última vez que supieron de él fue en 2006, cuando su padre fue a visitarlo, como hacía todos los años, pero no lo encontró. Gildardo vivía en Ciudad Bolívar y trabajaba en una finca cafetera. La única razón que le dieron a su padre era que se había ido a vivir al Eje Cafetero con una de las cocineras de la finca.

“En la iglesia de Titiribí, Willy deja el cuerpo de su padre frente al altar. Sus tías ocupan las bancas delanteras y él se aleja, se va hacia atrás y se sienta en silencio, apoya sus codos sobre las rodillas y agacha la cabeza. El sacerdote dice que la entrega de Gildardo debe llenar de esperanza a la familia porque la búsqueda fue exitosa. Más que un cuerpo, agrega, es la memoria de Gildardo que seguirá viva en el corazón de los suyos. Toda vida, concluye, cualquier vida, merece ser respetada”, cuenta la UBPD, que es mejor nombrar así en siglas, no porque el nombre sea muy largo sino porque, si uno lo repite con atención y detalle: u-ni-dad-de-bús-que-da-de-per-so-nas-da-das-por-de-sa-pa-re-ci-das, da náuseas.

Hasta ese día, Willy no sabía que a su padre lo habían sentenciado a muerte por consumir droga ni que sus tías llevaban pensándolo día y noche desde el 2007, cuando tuvieron la certeza de que algo malo le había pasado porque no llegó al funeral de su madre. Ese día también conoció una foto que tenían juntos. Se enteró de que un año más tarde de la huida de Gildardo, a su tío Jesús también lo desaparecieron y esta es la hora que no lo han podido encontrar y que por eso es que sus tías quedaron regadas por todo el país. De manera que para los Restrepo Arango la aparición del cuerpo de Gildardo es apenas el fin de la mitad de la zozobra.