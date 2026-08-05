Soldado que habría asesinado a estudiante en Caucasia (Antioquia), ocultó su cuerpo y pedía dinero para entregarlo

El cadáver de Arenas, de 25 años, fue encontrado en el caño El Silencio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, a principios de mayo pasado. El joven había desaparecido el 30 de abril, luego de que salió de su casa a guardar su moto en un parqueadero cercano. Nunca regresó.

Nuevos detalles de la investigación del crimen de Gabriel Arenas, estudiante de la Universidad de Antioquia, se conocieron en las últimas horas, al tiempo que su presunto victimario, el soldado profesional Diego Esteban Raigoza Osorio, fue enviado a la cárcel cobijado con una medida de aseguramiento.

Según informó en su momento El Colombiano, el cuerpo del estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Agropecuaria presentaba surcos de presión en el cuello y las manos, lo que indicaría que lo estrangularon.

Según la Fiscalía, durante el tiempo que estuvo desaparecido, el soldado profesional habría realizado llamadas en las que solicitaba dinero a cambio de dar información sobre el paradero de la víctima.

Hace tan solo tres días, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la captura de Raigoza Osorio, presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas. Este lamentable hecho ocurrió en abril de este año en Caucasia.

“Según información de las autoridades, este sujeto, presuntamente, también habría participado en el asesinato de una mujer de la tercera edad al interior de una residencia en el barrio Pueblo Nuevo de Caucasia. Confiamos en que la justicia actúe con toda contundencia y que los responsables paguen. A la familia de Gabriel y a sus amigos les expresamos nuestra solidaridad”, dijo Rendón.

La muerte del joven generó conmoción en la comunidad universitaria y en el departamento, que reclama justicia y mayor seguridad en territorios afectados por grupos armados. Familiares y conocidos lo describen como un joven dedicado a sus estudios, sin antecedentes judiciales ni vínculos con actividades ilegales.

La captura de este presunto asesino parece un paso más para que haya justicia. Incluso, la Administración Seccional ofrecía 50 millones de pesos de recompensa por información que permitiera la captura del o los responsables del crimen.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Antioquia le imputó a Raigoza Osorio el delito de homicidio agravado. El acusado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.